Taxas futuras de juros no Brasil sobem com dados fortes do mercado de trabalho dos EUA

Já a taxa para janeiro de 2027 estava em 10,375%, ante 10,26%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 10,705%, ante 10,6%. O contrato para janeiro de 2031 marcava 11,2%, ante 11,122%.

No início da sessão, as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) apresentavam leves altas, com investidores aguardando a divulgação do relatório de empregos payroll nos EUA.

Às 9h30, o payroll do Departamento do Trabalho indicou que a economia norte-americana abriu 303.000 vagas de trabalho fora do setor agrícola no mês passado -- bem acima da projeção mediana de 200.000 novas vagas, conforme pesquisa da Reuters. As estimativas dos economistas variavam de 150.000 a 250.000 vagas, o que demonstra o quanto o resultado oficial surpreendeu.

Com os números das telas, os yields dos Treasuries começaram a subir de forma consistente nos EUA, enquanto as taxas dos DIs iniciaram uma escalada que durou até a metade da tarde. Às 14h52, a taxa do contrato para janeiro de 2027 estava no pico de 10,445%, alta de cerca de 19 pontos-base ante o ajuste anterior.

“Foi tudo por conta do payroll. As taxas estão subindo em todos os vencimentos, muito próximo do que ocorre em Nova York, porque os dados vieram bem acima do esperado”, comentou durante a tarde Thiago Lourenço, operador de renda variável da Manchester Investimentos.

Por trás do movimento estava a percepção de que, com o mercado de trabalho aquecido, o Fed tende a adiar o corte de juros para junho ou depois disso, o que limitaria o espaço para que o Banco Central do Brasil siga cortando a taxa básica Selic em 50 pontos-base a cada reunião.