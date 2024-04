Wall Street sobe após dados sólidos sobre empregos dos EUA

Os dados do Departamento do Trabalho dos EUA mostraram que os empregadores contrataram muito mais trabalhadores em março do que o esperado e mantiveram o aumento constante dos salários, sugerindo que a economia norte-americana encerrou o primeiro trimestre em terreno sólido.

Os dados alimentaram as expectativas de que o Fed adie o corte da taxa de juros, já que uma recessão não está à vista, disse Tom Plumb, presidente e gerente de portfólio da Plumb Funds.

"O que continuamos a ver é que uma economia robusta não é necessariamente inflacionária, e esse relatório de mão de obra, mesmo sendo de apenas um mês, reforça que há menos probabilidade de uma recessão, o que é mais importante do que as expectativas do momento das reduções dos juros", disse Plumb.

O Dow Jones subiu 0,80%, para 38.904,0 pontos. O S&P 500 ganhou 1,11%, para 5.204,34 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq ganhou 1,24%, para 16.248,52 pontos.

Os índices registraram quedas na semana, no entanto, após dados econômicos mistos nos últimos dias, incluindo um relatório de atividade de serviços fraco e um relatório de manufatura mais forte.

Na semana, o Dow Jones caiu 2,3%, o S&P 500 cedeu 1% e o Nasdaq teve baixa de 0,8%.