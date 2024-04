Yellen diz que preocupações globais com excesso de capacidade industrial da China estão aumentando

"O excesso de capacidade não é um problema novo, mas se intensificou, e estamos vendo riscos emergindo em novos setores", disse Yellen no centro de exportação de Guangzhou, no sul da China, onde se reuniu com o vice-primeiro-ministro, He Lifeng, e o governador da província de Guangdong, Wang Weizhong.

Yellen e outras autoridades do governo Biden estão cada vez mais preocupadas com a superprodução chinesa de veículos elétricos, painéis solares, semicondutores e outros produtos que estão inundando os mercados globais diante da queda da demanda no mercado interno da China.

Ela disse que isso não é saudável para a China e está prejudicando os produtores de outros países, pedindo a Pequim que se afaste do investimento orientado pelo Estado e retorne às reformas orientadas para o mercado que alimentaram o crescimento nas últimas décadas.

Embora as tensões entre a China e os EUA sobre uma série de questões tenham aumentado, Yellen destacou as áreas de interesse mútuo em um diálogo lançado durante sua primeira visita à China em julho passado, incluindo o combate às mudanças climáticas e às finanças ilícitas.

Ela disse que um grupo de trabalho financeiro representando os dois lados está trabalhando em medidas para conter os riscos financeiros de uma possível falência bancária em qualquer uma das economias.

"Realizamos intercâmbios técnicos entre nossas partes, incluindo um exercício sobre como lidaríamos conjuntamente com a falência de um grande banco nos EUA ou na China", disse Yellen, sem fornecer mais detalhes sobre as conclusões dessa análise.