Apesar dos US$90, produção de petróleo dos EUA é limitada por baixos preços do gás natural

Os ganhos de preço refletem os riscos de fornecimento decorrentes de ataques à infraestrutura petrolífera russa e ao transporte marítimo global, bem como os cortes de produção em andamento pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+).

No início de abril, o Bank of America aumentou sua perspectiva de preços do Brent e do WTI para 2024 para 86 dólares e 81 dólares por barril, respectivamente, e disse que ambos provavelmente atingiriam um pico em torno de 95 dólares por barril neste verão.

Até o momento, esses preços mais altos não foram suficientes para motivar os perfuradores dos EUA a aumentar a produção, disseram os operadores e executivos de empresas de serviços, pois muitos estão enfrentando um declínio acentuado no valor do gás produzido juntamente com o petróleo.

No Texas, na Louisiana e no Novo México, os produtores já estavam cortando a produção no primeiro trimestre, devido ao aumento dos custos. O preço de equilíbrio para perfurar um novo poço no Permiano, o principal campo de xisto dos EUA, aumentou 4 dólares por barril no último ano, de acordo com uma pesquisa do Federal Reserve Bank de Dallas.

Agora, os baixos preços do gás estão criando novos desafios.

Os futuros do Henry Hub, a referência para o gás dos EUA, estão sendo negociados abaixo de 1,80 dólar por milhão de unidades térmicas britânicas (mmBtu) e, no início deste ano, caíram para uma mínima de três anos e meio devido ao clima quente e ao excesso de oferta.