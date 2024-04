Governo assinará MP de energias renováveis e redução de tarifas na terça-feira

SÃO PAULO (Reuters) - O governo assinará uma aguardada medida provisória sobre "energias renováveis e redução de tarifas" na terça-feira, no Palácio do Planalto, informou o Ministério de Minas e Energia.

O evento, previsto para 16h, contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo convite do ministério para a cerimônia.

O governo estimou preliminarmente que a MP poderia estimular investimentos da ordem de 160 bilhões de reais no setor de renováveis.