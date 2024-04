Importação de gasolina pelo Brasil recua 20% no 1º tri, defasagem pesa, diz StoneX

SÃO PAULO (Reuters) - A importação de gasolina pelo Brasil no primeiro trimestre recuou 20,3% ante o mesmo período do ano passado, para 894,5 milhões de litros, com um crescimento nas vendas do combustível concorrente, o etanol hidratado, e também maior produção local do derivado de petróleo, de acordo com análise da consultoria StoneX.

A "maior defasagem do preços internacionais (da gasolina) para aquele praticado pela Petrobras desde meados de fevereiro" também torna menos atrativa a importação, acrescentou a consultoria.

A última vez que a Petrobras -- principal supridora do mercado brasileiro -- aumentou os preços da sua gasolina para as distribuidoras foi em agosto de 2023. Mais recentemente, com uma alta nos preços do petróleo, a defasagem em relação ao mercado internacional se acentuou.