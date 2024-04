Nvidia é processada por violação de marca registrada por software "Modulus"

Um porta-voz da Nvidia se recusou a comentar sobre o processo nesta segunda-feira. O presidente-executivo da Modulus Financial, Richard Gardner, disse em comunicado que o processo é "um passo necessário para proteger nossa marca, que é o resultado de décadas de trabalho árduo e investimento".

A Modulus Financial fornece software financeiro para empresas como JPMorgan Chase, Bank of America e Goldman Sachs desde 1997, de acordo com seu site. O processo afirma que a empresa "se tornou amplamente reconhecida por sua liderança e inovação -- inclusive no campo de IA" -- e incorpora essa tecnologia em seu software.

O software Modulus, da Nvidia, é uma estrutura de código aberto para desenvolver modelos de aprendizado de máquina para sistemas de IA. A Nvidia mudou o nome do software de SimNet para Modulus em 2021. A Modulus Financial disse que o novo nome infringe suas marcas registradas "Modulus" e "Modulus AI".

A Modulus Financial solicitou ao tribunal uma quantia não especificada de indenização por danos, além de uma determinação exigindo que a Nvidia pare de usar o nome "Modulus".

(Reportagem de Blake Brittain em Washington)