Processo contra Paramount por "Top Gun: Maverick" é rejeitado por juiz federal

Os autores da ação, ambos de Israel, alegaram que o filme fictício “Maverick” é “derivativo” do não fictício “Top Guns” por causa de enredos, personagens, diálogos, situações e temas similares.

Mas o juiz afirmou que a lei de direitos autorais não protege elementos factuais como as identidades de pessoas de verdade em “Top Guns” ou elementos familiares do enredo, como pilotos embarcando em missões, sendo derrubados ou se divertindo em um bar.

Ele também disse que a lei de direitos autorais não protege temas como "o puro amor por voar" ou o único diálogo específico -- "Fight's on" (A luta começou) -- identificado nos dois trabalhos.

"Nenhum jurado razoável conseguiria encontrar similaridades substanciais de ideias e expressões", escreveu Anderson.

Anderson também disse que a Paramount não precisava dar créditos a Ehud Yonay pela sequência, como fez no "Top Gun" original com um crédito de "sugerido por", após os Yonays rescindirem os direitos exclusivos do filme da Paramount sobre seu artigo em 2020.

(Reportagem de Jonathan Stempel em Nova York)