Taxas futuras caem na contramão do exterior em dia de correção de preços

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - Após as fortes altas registradas na semana passada, as taxas dos DIs fecharam a segunda-feira em baixa, na contramão de Nova York, em um dia de ajustes de preços no Brasil e com investidores digerindo positivamente notícias de que o governo Lula deve afrouxar a meta fiscal para 2025.

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2025 estava em 9,97%, ante 10,003% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 10,06%, ante 10,061% do ajuste anterior.