Choques nas economias emergentes do G20 afetam crescimento do mundo rico, diz FMI

"Desde 2000 as repercussões de choques internos nos mercados emergentes do G20 -- especialmente na China -- aumentaram e agora são comparáveis em tamanho às repercussões de choques nas economias avançadas", escreveu o FMI em um capítulo de seu relatório Perspectivas Econômicas Mundiais, divulgado antes das "Reuniões de Primavera" do FMI e do Banco Mundial, na próxima semana, em Washington.

Os choques internos na China podem explicar até 10% da variação da produção em outros mercados emergentes após três anos, e 5% nas economias avançadas, enquanto os choques de outros mercados emergentes do G20 são responsáveis por até 4% da variação em outras economias emergentes e avançadas, segundo o relatório.

A natureza entrelaçada das economias ressalta os riscos de choques em países distantes para o mundo rico, mas também o impulso que eles podem receber se as economias se fortalecerem novamente.

As dez economias emergentes do G20 -- Argentina, Brasil, China, Índia, Indonésia, México, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul e Turquia -- mais do que dobraram sua participação conjunta no PIB global desde 2000.

De modo geral, as repercussões quase triplicaram desde o início dos anos 2000, lideradas pela China, enquanto os riscos de repercussão do Brasil, da Índia e do México também cresceram moderadamente.

A China está lutando para superar ventos econômicos contrários prolongados, com altos níveis de dívida do governo local limitando o investimento em infraestrutura e o mercado imobiliário entrando em seu quarto ano de queda livre. A confiança do consumidor e do investidor também está sob pressão.