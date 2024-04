Governo recua de urgência e vai ampliar discussão de projeto para motoristas de apps

Por Lisandra Paraguassu e Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - Em meio a crescentes resistências dos motoristas de aplicativos, o governo decidiu recuar e retirar a urgência da tramitação na Câmara dos Deputados do projeto de lei que cria direitos para esses trabalhadores em troca de contribuição previdenciária, disseram à Reuters duas fontes com conhecimento direto das tratativas.

A apresentação da proposta ocorreu no início do mês passado no Palácio do Planalto durante cerimônia comandada pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na ocasião, Lula chegou a dizer que a discussão do tema no Congresso que não seria "moleza", embora tenha dito que o governo esperava a aprovação da matéria o mais rápido possível.