Ibovespa fecha em alta e encosta em 130 mil pontos com alívio nos Treasuries

- VALE ON caiu 0,67%, a 62,55 reais, depois de ter chegado a 63,87 reais nos primeiros negócios, em mais um dia de alta dos preços futuros do minério de ferro na China. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com alta de 5,63%. O Bank of America, no entanto, cortou a recomendação das ações da Vale para "neutra" e reduziu o preço-alvo de 95 para 62 reais. Já o UBS BB cortou o preço-alvo dos ADRs da companhia de 15 para 13 dólares, enquanto manteve a recomendação "neutra".

- CVC BRASIL ON caiu 2,62%, a 2,60 reais, após afirmar que começou seu processo de transição de diretor financeiro, com a posse do executivo Felipe Pinto Gomes no cargo prevista para a partir de 1º de maio. Felipe Gomes substituirá José Carlos Wollenweber Filho, que além de CFO também ocupava os postos de diretor de relação com investidores (DRI) e de governança corporativa e compliance.

- TENDA ON, que não está no Ibovespa, ganhou 4,76%, a 13,86 reais, após divulgar prévia operacional do primeiro trimestre, com vendas líquidas consolidadas de 964,8 milhões de reais no primeiro trimestre. Na contramão, MRV&CO ON perdeu 1,33%. Analistas do JPMorgan cortaram a recomendação das ações da MRV&Co para "neutra" ante "overweight" e reduziram o preço-alvo dos papéis de 16 para 9 reais, enquanto elevaram a classificação de Tenda para "overweight" ante "neutra", mas cortaram o preço-alvo de 17 para 16 reais.