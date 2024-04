Lira diz que não há apoio na Câmara para votar PL das Fake News

BRASÍLIA (Reuters) -O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta terça-feira que não há apoio necessário para votação do chamado projeto das Fake News no plenário da Casa e avaliou que a atual polêmica entre o dono do X, Elon Musk, com o Supremo Tribunal Federal (STF) não alterou as posições em torno do texto.

Em entrevista coletiva após reunião de líderes de bancadas, Lira creditou parte da dificuldade por um acordo a "versões" das big techs sobre o projeto, segundo as quais a regulamentação das atividades das plataformas poderia implicar em falta de liberdade de expressão.

"Quando um texto ganha uma narrativa como essa, ele simplesmente não tem apoio. E não é uma questão de governo e oposição, é posição individual de cada parlamentar", disse Lira.