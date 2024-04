Nubank integra app de investidor em aplicativo de correntista

SÃO PAULO (Reuters) - O Nubank anunciou nesta terça-feira que as funções de seu aplicativo de investimento serão inseridas no aplicativo usado pelos correntistas do banco digital, unificando as plataformas.

O banco afirma ter 15 milhões de clientes de investimentos e a partir de 7 de maio os usuários do aplicativo de investimento poderão apenas resgatar e fazer transferências com ele pois as funções para investidores estarão disponíveis apenas no aplicativo do Nubank.

O banco não informou qual o percentual de investidores são usuários apenas do aplicativo de investimento. Quem não possui o app do Nubank terá que abrir uma conta. A mudança vale apenas para os usuários no Brasil onde o Nubank afirma ter cerca de 90 milhões de clientes, incluindo os do app de investimento.