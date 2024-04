Petrobras descobre petróleo a mais de 2.000 m de profundidade perto de CE e RN

A Petrobras acrescentou que as descobertas "ainda merecem avaliações complementares". A empresa é operadora de ambas as concessões, com participação integral.

"As atividades exploratórias na Margem Equatorial representam mais um passo no compromisso da Petrobras em buscar a reposição de reservas e o desenvolvimento de novas fronteiras exploratórias que assegurem o atendimento à demanda global de energia durante a transição energética", afirmou a companhia.

A Petrobras prevê investir US$ 3,1 bilhões em exploração na Margem Equatorial, que se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte, até 2028. Além disso, é esperada a perfuração de 16 novos poços exploratórios na região neste período.