Preços de energia no Brasil despencam após revisão de projeções de carga, diz Itaú BBA

SÃO PAULO (Reuters) - Os preços de contratos de energia elétrica negociados no mercado livre despencaram após a divulgação da atualização de estimativas para o crescimento da carga no Brasil por parte de órgãos do setor elétrico ligados ao Ministério de Minas e Energia, disse o Itaú BBA em relatório.

Na sexta-feira passada, foi divulgada a primeira revisão das previsões de carga para 2024-2028 elaboradas por Operador Nacional do Setor Elétrico (ONS), Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e Empresa de Pesquisa Energética (EPE). A projeção agora é de um crescimento anual de 3,2% na carga, atingindo 89.257 megawatts (MW) médios ao final do período.

O ajuste realizado foi pequeno, contrastando as expectativas dos agentes, que esperavam uma revisão mais forte das projeções para consumo no país, segundo o banco. Além disso, os recursos provenientes da geração distribuída cresceram substancialmente, exercendo ainda mais pressão negativa sobre os preços da energia.