Preços do petróleo caem com atenção voltada para negociações de cessar-fogo em Gaza

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam em queda pelo segundo dia consecutivo nesta terça-feira, enquanto as negociações para um cessar-fogo em Gaza continuavam, embora as perdas tenham sido limitadas a cerca de um dólar por barril, já que mediadores do Egito e Catar encontraram resistência em sua busca por uma solução para encerrar a guerra.

As negociações no Cairo, que também contaram com a presença de William Burns, diretor da CIA, a agência de inteligência dos Estados Unidos, não conseguiram até agora alcançar progresso.

O Hamas disse que a proposta de Israel para cessar-fogo não atendeu a nenhuma das demandas das facções militantes palestinas, mas que estudaria mais a oferta e entregaria sua resposta aos mediadores.