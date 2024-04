Presidente do BC japonês sinaliza possibilidade de reduzir estímulo monetário

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O presidente do Banco do Japão (BOJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, disse que o banco central deve considerar a possibilidade de reduzir ainda mais o estímulo monetário se a inflação continuar a acelerar, sinalizando a chance de outro aumento da taxa de juros ainda este ano, de acordo com apostas do mercado.

Em discurso no Parlamento, Ueda disse que o banco central deve manter a política monetária ultraflexível por enquanto, uma vez que a tendência da inflação ainda não atingiu sua meta de 2%.