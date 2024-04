Queda em ações de defesa derruba índice europeu STOXX 600

As ações relacionadas à defesa, como da sueca SAAB, da italiana Leonardo, da alemã Rheinmetall e da francesa Thales, tiveram quedas entre 4,9% e 9,8%.

O índice das ações europeias do setor aeroespacial e de defesa caiu 3,7%, registrando sua maior queda em um dia em mais de um ano.

Os operadores ficaram nervosos com os recordes do setor, alimentados pelo aumento dos gastos militares após a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022.

A cautela prevalecia antes do relatório de inflação dos EUA na quarta-feira e da decisão de política monetária do BCE na quinta, que podem esclarecer quando os principais bancos centrais poderão começar a cortar as taxas de juros este ano.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,11%, a 7.934,79 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 1,32%, a 18.076,69 pontos.