S&P 500 tem alta leve, conforme mercados se preparam para dados de inflação dos EUA e balanços

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - O índice S&P 500 registrou ganhos nominais nesta terça-feira, um dia antes de importantes dados sobre a inflação dos Estados Unidos, pressionado pelas ações financeiras, conforme investidores se preparam para que os principais bancos dos EUA deem início à temporada de divulgação de balanços na sexta-feira.

O aguardado índice de preços ao consumidor norte-americano de quarta-feira está no topo das atenções da maioria dos investidores, conforme eles ajustam as expectativas sobre o momento e a extensão da fase de corte de juros do Federal Reserve, após dados econômicos robustos, como o relatório surpreendente de emprego da última sexta-feira.