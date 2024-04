Wall St tem pouca alteração em meio a redução dos rendimentos antes de dados de inflação

"Eu não ficaria surpreso, dada a força subjacente da economia, se ele viesse um pouco mais quente do que o esperado, mas isso não parece ser particularmente preocupante para os investidores", disse Mark Luschini, estrategista-chefe de investimentos da Janney Montgomery Scott.

"O tema geral é que o clima esfriará e que o Federal Reserve poderá eventualmente cortar as taxas de juros."

Em meio a sinais de uma economia robusta nos EUA, os investidores têm reduzido as expectativas de quanto o banco central reduzirá as taxas de juros este ano. As apostas atuais de um afrouxamento de cerca de 60 pontos-base são as mais baixas desde outubro, de acordo com dados do LSEG, em comparação com os cerca de 150 pontos previstos no início de 2024.

Operadores veem uma chance de quase 53% de um corte de pelo menos 25 pontos-base em junho, de acordo com a Ferramenta FedWatch da CME, abaixo dos 64% da semana passada.

Apoiando as ações, o rendimento do Treasury de dez anos recuava, arrefecendo em relação a uma máxima desde novembro atingida na sessão anterior.

O Dow Jones caía 38,23 pontos, ou 0,10%, a 38.854,57 pontos. O S&P 500 tinha queda de 4,73 pontos, ou 0,09%, a 5.197,66 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 14,29 pontos, ou 0,09%, a 16.268,24 pontos.