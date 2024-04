Após IPCA de março, Itaú Unibanco mantém expectativa de corte de 0,50 p.p. da Selic em junho

Em conversa com jornalistas, Mesquita foi questionado pela Reuters se o resultado abaixo das expectativas alterava de algum modo a visão do Itaú Unibanco sobre a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central em junho.

“O IPCA de hoje foi uma divulgação com vários aspectos benignos. O (índice) cheio veio abaixo do esperado, os núcleos vieram bem, mas comportamentos de serviços ligados à mão de obra seguem preocupando”, afirmou o economista-chefe do Itaú Unibanco.

“Não mudou de forma muito intensa nossa visão a respeito de junho. A gente tem que ver também a divulgação de indicadores de atividade para esta semana... Por hora, não mudou. Estamos com 50 (pontos-base de corte da Selic em junho)”, acrescentou.

Em suas comunicações mais recentes, o BC indicou a intenção de cortar em 0,50 ponto percentual a Selic no próximo encontro do Copom, em maio, mas deixou em aberto a decisão para o encontro seguinte, em junho, alegando aumento da incerteza. Atualmente a Selic está em 10,75% ao ano.

No relatório Focus, a mediana das expectativas do mercado aponta para uma Selic em 9,00% ao ano no fim de 2024 e a 8,50% no encerramento de 2025. Um pouco mais conservador, o Itaú Unibanco projeta uma taxa básica de 9,25% para o fim deste e do próximo ano.

“Quem acreditava em um juro abaixo de 9% já está repensando. A gente está um pouquinho acima de 9%”, comentou Mesquita.