Câmara aprova marco legal para videogames

SÃO PAULO (Reuters) - A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira projeto que cria um marco legal para videogames no Brasil, prevendo que o setor contará com incentivos semelhantes aos aplicáveis ao setor cultural previstos na Lei Rouanet e na Lei do Audiovisual.

Segundo a Agência Câmara, serão passíveis de dedução no Imposto de Renda as doações a projetos de estímulo da produção ou coprodução de jogos eletrônicos brasileiros independentes ou para a formação de profissionais. A proposta será enviada à sanção presidencial.

Além disso, a remessa de remunerações ao exterior pelos direitos de exploração de games ou de licenciamentos poderá contar com redução de 70% do Imposto de Renda a pagar se o valor for investido no desenvolvimento de jogos brasileiros independentes, afirmou a agência.