Comércio global se recuperará de forma constante após rara queda em 2023, diz OMC

Antes do ano passado, o comércio global só havia caído em dois anos desde que a OMC foi criada em 1995. O comércio global caiu 5% durante a pandemia em 2020 e mais de 12% durante a crise financeira global de 2009.

Em 2023, a demanda de importação foi particularmente fraca na Europa, onde o impacto dos preços mais altos de energia e da inflação foi mais intenso.

A OMC disse que os riscos para sua previsão de 2024 estavam inclinados para o lado negativo, com seu intervalo de previsão sendo de queda de 1,6% a alta de 5,8%.

O economista-chefe da OMC, Ralph Ossa, disse que há evidências de fragmentação do comércio, mas não de desglobalização, com o comércio continuando a crescer, mas a um ritmo mais lento do que na década de 1990.

A OMC estimou anteriormente que uma dissociação total do mundo em blocos geopolíticos poderia reduzir o PIB global em 5%.

No Mar Vermelho, por onde normalmente passam 12% do comércio global, a OMC disse que o transporte marítimo foi reduzido, mas não interrompido, e as taxas de frete marítimo estão contidas.