Confiança do Fed em corte de juros oscila à medida que dados de inflação se comportam mal

"Não há pressa em cortar a taxa de juros", disse Waller em um discurso no mês passado, argumentando que "é prudente manter essa taxa em sua atual postura restritiva, talvez por mais tempo do que se pensava anteriormente, para ajudar a manter a inflação em uma trajetória sustentável em direção a 2%."

DEPENDÊNCIA "ELEVADA" DE DADOS

A diretora do Fed Michelle Bowman, talvez a mais fervorosa defensora do combate à inflação, foi ainda mais longe, dizendo na semana passada que o aumento das taxas não poderia ser descartado, embora não seja sua hipótese básica.

O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, por sua vez, disse após a reunião de política monetária de março que havia reduzido sua perspectiva de dois cortes nas taxas durante a segunda metade de 2024 para um único movimento no final do ano.

As opiniões desses formuladores de política monetária votantes são consistentes com um abrandamento geral das expectativas de corte de juros das autoridades. As projeções dos membros do Fed divulgadas em março não alteraram a perspectiva mediana de três cortes nas taxas de juros este ano, mas o intervalo completo de estimativas e a "tendência central" -- excluindo as três projeções mais altas e as três mais baixas -- diminuíram, uma vez que as autoridades mais brandas aumentaram suas perspectivas para a taxa de juros.

Até mesmo as autoridades mais céticas do Fed afirmam que sua linha de base continua sendo a de que a inflação desacelerará e, se isso acontecer, as taxas cairão.