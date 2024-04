CVM propõe mais do que dobrar seus cargos efetivos e aumentar taxa sobre ofertas públicas

Por Marcela Ayres

BRASÍLIA (Reuters) - A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) encaminhou ao governo federal proposta de projeto de lei que abre 680 cargos efetivos para a autarquia sob a alegação de que sua capacidade operacional permite atender a apenas 3% da demanda por atividades regulatórias.

De acordo com o esboço do projeto de lei para modernizar a supervisão dos mercados de capitais visto pela Reuters, as novas posições acarretariam um gasto adicional de 210 milhões de reais num primeiro ano.