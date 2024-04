Delta espera que forte demanda por viagens aumente lucro no trimestre

A Delta espera que a receita unitária - um indicador do poder de precificação - fique estável, em comparação com o ano passado, em todas as regiões, exceto na América Latina, onde uma das principais empresas do setor, a Gol, está em recuperação judicial.

A companhia aérea norte-americana também relatou uma melhora no mercado dos EUA, já que sua receita unitária doméstica ficou positiva no trimestre de março, com um aumento de 7 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior.

A Delta "ainda está confiante" de que os jatos Boeing 737 Max 10 "serão entregues em algum momento", disse o presidente-executivo em uma entrevista à CNBC após os resultados. O comentário foi feito no momento em que os órgãos reguladores dos Estados Unidos estão investigando as práticas de segurança e qualidade da Boeing, após as alegações de um denunciante.

A Delta previu um lucro ajustado de 2,20 a 2,50 dólares por ação no trimestre até junho, em comparação com a expectativa dos analistas de 2,23 dólares, de acordo com dados da LSEG. A empresa espera registrar uma margem operacional de 14% a 15%, com um aumento anual de 5% a 7% na receita do segundo trimestre.

A Delta reafirmou previsão de ter lucro de 6 a 7 dólares por ação em 2024, com um fluxo de caixa livre de 3 bilhões a 4 bilhões de dólares.

O lucro ajustado do primeiro trimestre foi de 45 centavos de dólar por ação, em comparação com a expectativa dos analistas de 36 centavos de dólar por ação.