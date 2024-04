Diretor admite responsabilidade da Braskem em afundamento de solo em Maceió

A CPI foi instalada no Senado em dezembro do ano passado para investigar o papel da empresa no afundamento do solo de bairros de Maceió, após décadas de atividade de extração subterrânea de sal-gema na região. Cerca de 200 mil pessoas foram afetadas, direta ou indiretamente, segundo o governo de Alagoas.

Arantes disse que a petroquímica, durante o processo de negociação com as famílias que foram forçadas a abandonarem suas casas por causa dos riscos de desabamento de imóveis, não teve o interesse de "causar qualquer dano às pessoas", dando "ampla oportunidade e amplo prazo" para que as vítimas fossem amparadas.

Em meados de março, o diretor financeiro da maior petroquímica da América Latina, Pedro de Freitas, afirmou que a Braskem espera a conclusão do preenchimento com areia das cavidades subterrâneas geradas pela mineração "no final de 2026" ante expectativa anterior de finalização até o fim de 2024.

A empresa havia reservado até o final do ano passado 15,5 bilhões de reais em provisões para os trabalhos de fechamento de minas, indenização de família e execução de medidas cobradas por autoridades na cidade. Desse total, 9,5 bilhões foram desembolsados até o final do ano passado, afirmou a Braskem na ocasião.

(Por Patricia Vilas Boas)