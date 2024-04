Dólar atinge maior valor desde outubro após inflação acima do esperado nos EUA

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista fechou a quarta-feira com forte alta ante o real, no maior patamar desde outubro do ano passado, com as cotações reagindo aos dados ruins de inflação nos EUA, que ampliaram as apostas de que o Federal Reserve começará a cortar juros apenas depois de junho.

O dólar à vista fechou o dia cotado a 5,0786 reais na venda, em alta de 1,44%. Foi o maior valor de fechamento desde 13 de outubro de 2023, quando a divisa dos EUA encerrou a 5,0888 reais. Em abril, a divisa acumula elevação de 1,26%.