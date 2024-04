Governo vai retirar urgência da tramitação do projeto de reoneração da folha, diz relatora

Por Victor Borges

BRASÍLIA (Reuters) - O governo se comprometeu a retirar o regime de urgência da tramitação do projeto de lei sobre a reoneração da folha de salários, disse nesta quarta-feira a relatora da proposta, deputada Any Ortiz (Cidadania-RS), após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

"Nós conversamos sobre a retirada da urgência por parte do governo, para que a gente possa, então, ter um período maior e melhor de discussão a respeito dessa possibilidade que o governo quer de reonerar... eu acredito que o governo, nas próximas horas, estará retirando a urgência desse projeto", disse a deputada em entrevista a jornalistas na saída da Fazenda.