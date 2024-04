Haddad diz que inflação está controlada e defende continuidade de ajuste nas contas públicas

“Eu já me reuni com o presidente (da Câmara, Arthur) Lira, já me reuni com o presidente (do Senado, Rodrigo) Pacheco, para que nós tenhamos clareza de que o trabalho do ano passado foi muito importante, mas nós precisamos completar esse trabalho, nós precisamos fechar o ciclo de ajuste das contas”, disse Haddad.

“Vocês viram que a inflação veio hoje bem abaixo do previsto, ou seja, a inflação está controlada no Brasil, a gente vem dizendo isso reiteradamente.”

A inflação no país desacelerou com força em março e atingiu o nível mais fraco em oito meses, com a taxa em 12 meses indo abaixo de 4% pela primeira vez desde julho do ano passado. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,16% em março, ficando abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters de avanço de 0,25% no mês.

A resistência do Congresso em aceitar a redução de incentivos tributários -- como os benefícios sobre a folha salarial de 17 setores da economia e a renúncia tributária para o setor de eventos -- tem gerado incerteza sobre a capacidade do governo de zerar o déficit primário neste ano e alcançar o prometido superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025.

Na entrevista, Haddad disse ter feito reunião com ministros da área econômica nesta quarta-feira para tratar de questões orçamentárias, mas ponderou que o tema da meta fiscal de 2025 não teria sido debatido.

Segundo ele, a decisão sobre o alvo fiscal para o próximo ano será divulgada junto com o envio ao Congresso do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), previsto para a próxima segunda-feira.