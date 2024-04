Ibovespa recua em meio a dados de inflação no Brasil e nos EUA

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,51%, a 33,40 reais, e BRADESCO PN caía 0,68%, a 14,61 reais.

- 3R PETROLEUM ON subia 0,93%, a 35,85 reais, após assinar com a Enauta memorando de entendimento para levar adiante uma proposta de fusão entre as petrolíferas revelada no início deste mês. ENAUTA ON, que não faz parte do Ibovesa, subia 1,48%, a 28,07 reais.

- CYRELA ON recuava 1,64%, a 23,98 reais, tendo no radar prévia operacional da construtora no primeiro trimestre, com alta de 39% nas vendas líquidas contratadas ano a ano, para 2,1 bilhões de reais.

(Com reportagem adicional de Luana Benedito)