Lula diz que governo lançará programa de crédito habitacional na próxima semana

O programa Minha Casa, Minha Vida, cobre o financiamento de moradia para pessoas com renda até 8 mil reais, mas o mercado de crédito imobiliário está escasso para famílias com renda acima desse valor, explicou o ministro das Cidades, Jader Filho.

"Vamos lembrar que 8 mil reais está dentro do Minha Casa Minha Vida, no faixa 3. Esse está coberto. O que a gente precisa discutir é daí para frente. Temos que aumentar crédito", afirmou.

O ministro argumenta que com a redução dos depósitos em poupança, que financiam o sistema de empréstimos para casa própria, e os juros muito altos, os bancos não tem tanto interesse em financiar o segmento, o que reduziu o crédito.

Para tentar recuperar o setor, o governo está discutindo algumas possibilidades para incentivar a oferta de crédito. Uma das que está sendo discutidas é a redução do depósito compulsório dos bancos no Banco Central, de 20% para 15%, com o montante da diferença de 5 pontos percentuais sendo usado para crédito imobiliário.

"É uma questão que está sendo discutida pelo Ministério da Fazenda, a Caixa e o Banco Central", explica a vice-presidente de Habitação da Caixa, Inês Magalhães. "Se isso for feito a Caixa está pronta para imediatamente pôr os recursos em financiamento."

No entanto, a medida depende de uma decisão do Banco Central.