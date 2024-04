Petróleo sobe após ataque israelense ofuscar negociações de cessar-fogo

O Exército de Israel confirmou a execução do ataque, descrevendo os três filhos como agentes do braço armado do Hamas. Na terça-feira, o Hamas disse que estava estudando uma proposta israelense de cessar-fogo na guerra de Gaza, que já dura mais de seis meses, mas a considerou "intransigente" e disse que ela não atendia a nenhuma das exigências palestinas.

A decisão do México de restringir as exportações de petróleo bruto, a fim de abastecer as refinarias nacionais, também apoiou os preços e levou as importações norte-americanas de petróleo mexicano a uma mínima recorde no início deste mês.

Nas primeiras negociações, os preços do petróleo chegaram a cair após dados do governo dos EUA mostrarem que os estoques de petróleo bruto e de combustíveis subiram bem acima do esperado devido à fraca demanda e a exportações de petróleo mais baixas.

Dados da Administração de Informação de Energia (AIE) dos EUA também mostraram uma queda de cerca de 2,1 milhões de barris por dia (bpd) na oferta de produtos derivados do petróleo, um indicador da demanda por combustível, e um recuo de 2,7 milhões de bpd nas exportações de petróleo bruto.

(Reportagem adicional de Ahmad Ghaddar e Noah Browning em Londres e Andrew Hayley em Pequim)