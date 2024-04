Presidente da Argentina busca "segunda chance" para projeto de reforma reduzida no Congresso

BUENOS AIRES (Reuters) - O governo da Argentina distribuiu aos parlamentares e governadores uma versão reduzida e modificada de seu projeto de reforma abrangente em busca de uma "segunda chance" de aprovar um projeto que foi rejeitado no Senado no início deste ano.

O projeto de lei -- que abrange desde planos de privatização de empresas estatais até medidas para permitir reduções nos subsídios estatais -- é um pilar fundamental do plano econômico do novo presidente libertário Javier Milei, que busca formas de resolver uma grave crise econômica, com inflação acima de 275% e reservas do banco central próximas de zero.

O economista, que venceu de forma surpreendente as eleições do ano passado e tem apenas uma minoria no Congresso, foi forçado a ceder em suas posições a possíveis aliados políticos depois que o projeto de lei foi rejeitado em fevereiro.