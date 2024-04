Presidente do BC do Japão descarta reagir a enfraquecimento do iene com aumento dos juros

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse que o banco central não responderá diretamente a movimentos da moeda ao definir a política monetária, afastando as especulações do mercado de que as fortes quedas do iene poderiam forçá-lo a aumentar a taxa de juros.

No entanto, Ueda manteve seu otimismo em relação às perspectivas salariais e sinalizou a possibilidade de outro aumento dos juros se a tendência da inflação, que ainda está abaixo de 2%, aproximar-se desse nível conforme projetado.