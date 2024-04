Wall St cai cerca de 1% depois de dados quentes sobre os preços ao consumidor

Por Shashwat Chauhan e Shristi Achar A

(Reuters) - Os principais índices de ações de Wall Street caíam nesta quarta-feira, depois que uma leitura de inflação nos Estados Unidos mais forte do que o esperado diminuiu as expectativas de que o Federal Reserve dê início ao seu ciclo de afrouxamento monetário em junho.

Um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que o índice de preços ao consumidor subiu 0,4% em março sobre o mês anterior, em comparação com aumento de 0,3% esperado pelos economistas consultados pela Reuters. Na base anual, o índice avançou 3,5%, contra expectativa de 3,4%.