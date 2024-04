Dólar se reaproxima dos R$5,10 com foco nos juros dos EUA

Às 17h15, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,44%, a 5,1005 reais na venda.

Na quarta-feira, o dólar à vista já havia avançado 1,44% ante o real, após o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subir 0,4% em março, acima do esperado, disparando um forte movimento de reprecificação de cortes de juros nos EUA. A curva de juros norte-americana passou a indicar que o corte pode vir em setembro -- bem mais tarde do que era esperado no início do ano.

Nesta quinta-feira, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos EUA trouxe um pouco de alívio, ao subir 0,2% em março, após aumento não revisado de 0,6% em fevereiro. Economistas consultados pela Reuters previam aumento de 0,3% no mês passado.

O PPI pouco abaixo do esperado tirou um pouco de força do dólar ante as demais moedas, incluindo o real. Às 9h39, pouco depois do anúncio, o dólar à vista marcou a cotação mínima de 5,0587 reais (-0,39%).

No entanto, a queda não durou, porque o efeito do CPI ainda permeava os negócios em todo o mundo. Os rendimentos dos Treasuries de dez anos -- referência global de investimentos -- se mantinham em níveis elevados, acima dos 4,50%, o que deixava pouco espaço para uma queda consistente do dólar.

Às 11h20, o dólar à vista marcou a cotação máxima de 5,0919 reais (+0,26%).