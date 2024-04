Eldorado diz que TRF decide suspender transferência de ações da J&F para Paper Excellence

SÃO PAULO (Reuters) - A Eldorado Celulose anunciou na noite de quarta-feira que o Tribunal Regional Federal da 4ª região decidiu suspender transferência de ações da J&F, holding dos irmãos Batista, para a holandesa Paper Excellence, segundo fato relevante.

A companhia, uma das maiores produtoras de celulose do Brasil, está no centro de uma disputa societária desde que a Paper Excellence, controlada pela indonésia Asia Pulp & Paper, fez acordo com a J&F para comprar a Eldorado por 15 bilhões de reais em 2017.

Segundo o fato relevante, a transferência das ações da Eldorado detidas pela J&F para a Paper Excellence está suspensa até que o Incra e o Congresso Nacional apresentem permissões sob leis de transferência de terra para estrangeiros.