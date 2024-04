Grupo EPR vence leilão de trecho da BR-040 com oferta de desconto de 11,2% no pedágio

SÃO PAULO (Reuters) - O Grupo EPR venceu o leilão de concessão do trecho rodoviário que interliga Belo Horizonte a Juiz de Fora (MG) da BR-040 com proposta de desconto de 11,21% sobre o valor base de pedágio previsto no edital.

A CCR disputou o ativo, mas perdeu a disputa ao apresentar lance com desconto de 1% sobre o valor base do pedágio definido no edital do certame.

A expectativa de investimento na rodovia é de cerca de 8 bilhões de reais nos 30 anos de concessão, afirmaram organizadores do leilão realizado na B3.