Juros altos nos EUA podem se tornar preocupação se persistirem, diz chefe do FMI

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - A chefe do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, disse nesta quinta-feira que uma taxa de juros mais alta dos Estados Unidos não é uma boa notícia para o resto do mundo e poderia se tornar uma preocupação se continuasse elevada por muito tempo, mas acha que o Federal Reserve estava agindo com prudência.

Georgieva, falando em um evento organizado pelo Atlantic Council, disse que o governo dos EUA também poderia considerar a adoção de outras medidas para garantir que a economia norte-americana não fique superaquecida, mas não deu detalhes.