Preços ao produtor dos EUA aumentam moderadamente em março

Os preços ao consumidor aumentaram mais do que o esperado em março, pelo terceiro mês consecutivo, mostraram dados do governo na quarta-feira. Isso levou os mercados financeiros a adiar suas expectativas para o primeiro corte na taxa de juros do Federal Reserve para setembro, ante junho.

A ata da reunião de 19 e 20 de março do banco central dos EUA mostrou que as autoridades estavam preocupadas com a possibilidade de o progresso da inflação ter estagnado.

O Fed tem mantido sua taxa de política monetária na faixa de 5,25% a 5,50% desde julho. O banco central aumentou sua taxa de juros de referência em 5,25 pontos percentuais desde março de 2022.

O custo dos serviços aumentou 0,3% em março, depois de subir pela mesma margem em fevereiro. Eles foram impulsionados por um aumento de 3,1% nos custos de corretagem de títulos, negociações, consultoria de investimentos e serviços relacionados. As taxas de administração de portfólio aumentaram 0,5%.

Houve também aumentos nos preços do comércio atacadista de equipamentos profissionais e comerciais, bancos de investimento, bem como varejo de hardware, software e suprimentos de informática. As tarifas aéreas aumentaram 2,2%, depois de terem subido 2,7% em fevereiro.

Mas o custo dos quartos de hotéis e motéis caiu 3,8%. Os seguros médicos e de saúde aumentaram 0,2%.