Presidente do Fed de Boston não vê urgência para reduzir juros

Collins ponderou que os mercados estão digerindo dados de inflação mais fortes do que o esperado no início do ano. Juntamente com os ganhos robustos e contínuos de empregos, operadores e investidores têm diminuído as perspectivas de cortes nos juros do Fed e adiado a data de início da flexibilização, mesmo com as autoridades dizendo que acham que ainda estão no caminho certo para algum tipo de redução da taxa básica, que agora é de 5,25% a 5,5%.

Em sua fala, Collins disse que a política monetária está em uma boa posição no momento e que há cada vez mais evidências de que, apesar do alto nível da taxa básica de curto prazo, a política monetária pode não estar proporcionando tanta restrição quanto o esperado.

"Talvez seja necessário mais tempo do que se pensava anteriormente para que a atividade se modere e para que haja mais progresso no retorno da inflação de forma duradoura à nossa meta", disse Collins.

"A menor preocupação com as fragilidades do mercado de trabalho, combinada com a possibilidade de que a política seja apenas modestamente restritiva, também reduz a urgência de flexibilizar", acrescentou.

Collins disse que, embora não seja uma surpresa que o recuo da inflação para 2% não tenha sido tão robusto nos últimos meses quanto no ano passado, "a desinflação pode continuar a ser desigual". Para o Fed, "isso também implica que pode ser necessária uma flexibilização menor da política monetária este ano do que se pensava anteriormente."