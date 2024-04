S&P 500 e Nasdaq fecham em alta forte com dado de inflação moderada

O índice de preços ao produtor norte-americano foi mais fraco do que o esperado, apoiando a narrativa de que o crescimento dos preços ainda está desacelerando.

"Os dados desta manhã foram um pouco mais favoráveis a uma espécie de resultado benigno de 'pouso suave' do que os dados de ontem", disse Brian Nick, estrategista sênior de investimentos do Macro Institute. "Acho que parece um tipo natural de recuperação do que foi potencialmente uma reação exagerada ontem."

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA, mais forte que o esperado, acabou com as esperanças de que o Fed pudesse implementar até três cortes nos juros antes do final do ano, possivelmente começando já na reunião de política monetária de junho.

Investidores agora mudam seu foco para a temporada de balanços do primeiro trimestre, com os resultados de três grandes bancos dos EUA -- JPMorgan Chase, Citigroup e Wells Fargo -- previstos para sexta-feira.

O Dow Jones teve variação negativa de 0,01%, para 38.459,08 pontos. O S&P 500 ganhou 0,74%, para 5.199,06 pontos. O Nasdaq subiu 1,68%, para 16.442,20 pontos.

Dos 11 principais setores do S&P 500, o de tecnologia estava na frente, enquanto as ações financeiras tinham o pior desempenho.