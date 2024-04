BlackRock atinge recorde de US$10,5 tri em ativos sob gestão, lucro aumenta

(Reuters) - A BlackRock relatou nesta sexta-feira um recorde de ativos sob gestão (AUM, na sigla em inglês) de cerca de 10,5 trilhões de dólares no primeiro trimestre e registrou um salto de 36% no lucro, à medida que a recuperação dos mercados de ações globais impulsionou suas taxas de consultoria e administração de investimentos.

Os mercados de ações globais se recuperaram no primeiro trimestre, com o crescimento das expectativas de que os principais bancos centrais do mundo encerraram seu ciclo de aperto da política monetária e passarão a reduzir os juros, o que resultou em um salto nos AUM.

Os AUM da empresa aumentaram 15% no primeiro trimestre em relação ao ano anterior, enquanto as taxas de consultoria e administração de investimentos, normalmente uma porcentagem dos AUM e a principal fonte de receita da BlackRock, subiram quase 8,8%, chegando a 3,63 bilhões de dólares.