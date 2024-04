CCR dá início a obras para ampliação da Serra das Arras

O presidente da CCR Rodovias, Eduardo Camargo, afirmou em nota que as obras vão "contribuir para intensificar o fluxo de veículos entre as duas maiores capitais do país", com o aumento no número de pistas. Segundo a CCR, cerca de 390 mil veículos circulam pelos dois sentidos mensalmente, dos quais 36% deles veículos de carga.

Os investimentos no projeto somam 1,5 bilhão de reais e vão gerar 5 mil empregos diretos e indiretos, disse a companhia.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)