Citi tem queda no lucro com maiores custos com indenizações e seguro de depósitos

Por Manya Saini e Tatiana Bautzer

(Reuters) - O lucro do Citigroup caiu no primeiro trimestre, à medida que o banco gastou mais com pagamentos de indenizações para funcionários demitidos e reservou dinheiro para reabastecer um fundo de seguro de depósitos do governo.

O lucro líquido caiu para 3,4 bilhões de dólares, ou 1,58 dólar por ação, nos três meses encerrados em 31 de março, informou o banco nesta sexta-feira, contra lucro de 4,6 bilhões de dólares, ou 2,19 dólar por ação, no ano anterior.