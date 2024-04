Exportações e importações da China encolhem em março e ficam aquém das expectativas

"Além dos problemas causados pelas mudanças cambiais, o ímpeto pior do que o esperado das exportações e importações em março indica que será necessário um estímulo mais abrangente e direcionado para que a China atinja sua ambiciosa meta de crescimento", disse Bruce Pang, economista-chefe da Jones Lang Lasalle.

No primeiro trimestre, as exportações registraram um aumento de 1,5% em relação ao ano anterior, de acordo com os dados.

Os exportadores do país passaram por um período difícil durante grande parte do ano passado devido à demanda externa baixa e à política monetária global apertada.

Com o Federal Reserve e outras nações desenvolvidas não demonstrando urgência em cortar as taxas de juros, os fabricantes chineses podem enfrentar um novo período de desafios para sustentar as vendas de mercadorias no exterior.

Analistas alertam que as preocupações ocidentais com o excesso de capacidade da China em alguns setores podem trazer mais barreiras comerciais para o centro manufatureiro do mundo.

As importações caíram 1,9% de março em relação ao ano anterior, em comparação com crescimento de 3,5% nos dois primeiros meses e expectativa de aumento de 1,4%. No primeiro trimestre, as importações aumentaram 1,5% em relação ao ano anterior.