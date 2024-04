Governo prepara nova meta fiscal para 2025 mirando superávit primário de 0,1% do PIB

O texto da LDO trará ainda previsões para o saldo fiscal dos anos à frente. Segundo as fontes, as discussões nesta sexta-feira apontavam para um alongamento da trajetória de melhora fiscal, com o resultado do governo central chegando a um superávit primário de 1% do PIB em 2028, e não em 2026 como previsto anteriormente, o que na prática atrasa o processo de estabilização da dívida pública.

Considerado o principal indicador de solvência do país, a dívida bruta chegou a 75,5% do PIB em fevereiro, ante 71,8% do PIB um ano antes.

A nova meta de 2025, se confirmada, já representará um afrouxamento em relação à indicação dada no ano passado de que o governo buscaria um superávit de 0,5% do PIB após zerar o déficit primário este ano.

O plano para afrouxar as metas fiscais evidencia os desafios enfrentados pela administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na área fiscal, em meio a resistências para cortar gastos e com esforços para aumentar as receitas esbarrando em iniciativas do Congresso em sentido contrário.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já vinha dando sinais de que o superávit de 0,5% estava sob ameaça. No início desta semana, em fala a jornalistas, ele destacou que a meta preliminar para 2025 foi anunciada em março do ano passado e, desde então, o governo enfrentou percalços nas negociações de medidas fiscais.

O ministro tem feito apelos públicos ao Congresso para que avance com a aprovação de iniciativas que aumentam a arrecadação e reduzem subsídios, insistindo que a responsabilidade fiscal deve ser resultado de um pacto entre os poderes.