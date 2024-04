Ibovespa recua mais de 1% endossado por Wall St; Prio se destaca com alta

"O que a gente tem hoje no mercado é uma sessão clássica de maior aversão ao risco", resumiu o economista Victor Beyruti, da Guide Investimentos.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN recuou 0,92%, a 38.94 reais, e PETROBRAS ON perdeu 0,81%, a 40,3 reais, sem que os papéis conseguissem se ancorar na alta dos preços do petróleo no exterior. "O papel abriu com 'gap' de alta, e após trinta minutos de pregão começou um movimento vendedor", destacou o analista Alan Soares, da Toro Investimentos. Nesta sexta-feira, após decisão judicial de primeira instância que suspendeu o presidente do conselho de administração da estatal, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse estar confiante de que o chairman da Petrobras, Pietro Mendes, continuará no posto, acreditando em uma reversão da decisão.

- PRIO ON valorizou-se 2,13%, a 50,86 reais, entre as poucas ações no azul ao fim do pregão e com a maior alta percentual do Ibovespa, tendo como pano de fundo decisão arbitral que dá à petroleira direito sobre a totalidade da produção de óleo na concessão Wahoo. Analistas do Citi disseram que a medida deve impulsionar a produção de petróleo da companhia e implicar em menor custo operacional, dado o fim da taxa de movimentação da Wahoo com o navio-plataforma (FPSO) no campo de Frade.

- VALE ON teve declínio de 0,37%, a 61,63 reais, na contramão de novo avanço nos contratos futuros de minério de ferro, em meio à perspectiva de demanda mais positiva na China, maior mercado consumidor do minério, e à melhora dos fundamentos no curto prazo. O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou a sessão do dia com alta de 3,12%, a 843,5 iuanes (116,57 dólares) a tonelada. A mineradora também informou nesta sexta-feira que realizou as obras de correção de uma anomalia anteriormente identificada em dispositivo de drenagem da barragem Forquilha III, da mina de Fábrica em Ouro Preto (MG).

- ITAÚ UNIBANCO PN recuou 1,04%, a 32,46 reais, enquanto BRADESCO PN perdeu 1,25%, a 14,21 reais, ambos os papéis em seu terceiro dia consecutivo de queda. BANCO DO BRASIL ON encerrou em queda de 1,3%.